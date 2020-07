08.07.2020 ( vor 4 Stunden )



Deutsche IT- und Internet-Startups bangen um ihre Zukunft: In den kommenden zwei Jahren brauchen die Unternehmen im Schnitt 3,3 Millionen Euro Kapital. Doch durch die Corona-Krise könnten dringend benötigen Finanzierungsrunden ausfallen und potenzielle Investoren kalte Füße bekommen. 👓 Vollständige Meldung