10.07.2020 ( vor 2 Stunden )



In den USA sind vier Männer angeklagt, ein Bleichmittel als Corona-Medizin verkauft zu haben. Mehrere Menschen, die das Mittel einnahmen, starben. Und: Hongkong schließt erneut alle In den USA sind vier Männer angeklagt, ein Bleichmittel als Corona-Medizin verkauft zu haben. Mehrere Menschen, die das Mittel einnahmen, starben. Und: Hongkong schließt erneut alle Schulen . Alle Infos im Newsblog. Weltweit haben sich laut Johns-Hopkins-Universität bereits mehr als 12, 2 Millionen Me 👓 Vollständige Meldung