michael müller #Spielberg-Qualifying in Gefahr, abgehängter #Ferarri muss auf Sonne hoffen, https://t.co/HZ4IJC7Q7O vor 2 Stunden ntv Nachrichten Spielberg-Qualifying in Gefahr: Abgehängte Scuderia muss aufs Wetter hoffen https://t.co/ZPpJJPi4Zd vor 2 Stunden ntv Nachrichten Spielberg-Qualifying in Gefahr: Abgehängte Scuderia muss aufs Wetter hoffen https://t.co/1CSacAtoyR vor 2 Stunden