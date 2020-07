Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 2 Stunden



Papst Franziskus bedauert die Umwandlung der Hagia Sophia 00:38 Papst Franziskus sagte am Sonntag in Rom, dass er an die "Heilige Sophia" denke. Die Umwandlung in eine Moschee schmerze ihn sehr, so das Oberhaupt der Katholischen Kirche.View on euronews