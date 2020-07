Krawallnacht: Polizei will Familienhintergrund beleuchten Bei ihren Ermittlungen zur Stuttgarter Krawallnacht will die Polizei auch das Umfeld der Verdächtigen und deren familiären Hintergrund beleuchten. Die...

Polizei in Stuttgart will Stammbäume von Tätern ermitteln Am 21. Juni tobten Hunderte Randalierer durch Stuttgart: Geschäfte wurden geplündert, Einsatzkräfte attackiert. Die Polizei plant einen umstrittenen Schritt.

