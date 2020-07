12.07.2020 ( vor 3 Stunden )



Warschau (dpa) - Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Warschau (dpa) - Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen hat sich nach ersten Prognosen ein Kopf-an-Kopf- Rennen abgezeichnet. Auf den nationalkonservativen Amtsinhaber Andrzej Duda entfielen demnach am Sonntag 50, 4 Prozent der Stimmen. Sein oppositioneller Herausforderer Rafal Trzaskowski 👓 Vollständige Meldung