15.07.2020



In der In der Corona Krise machen viele Menschen Urlaub an heimischen Gewässern. Sie zieht es nicht nur zum Schwimmen - oft wird die Natur mit Schlauchboot, Kanu oder SUP-Board erkundet. Brütende Tiere im Schilfgürtel können dadurch empfindlich gestört werden, unter Umständen mit fatalen Folgen. 👓 Vollständige Meldung