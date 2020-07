16.07.2020 ( vor 9 Stunden )



Noch zwei Spieltage in der Noch zwei Spieltage in der Premier League , es geht um sechs mögliche Punkte - und am Ende einen Startplatz in der Champions League . Drei Mannschaften sind noch im Rennen um die begehrten Königsklassen-Tickets. Aber nur zwei bekommen sie am Ende. 👓 Vollständige Meldung