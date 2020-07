17.07.2020 ( vor 14 Stunden )



Das Krisenmanagement von US-Präsident Trump in der Das Krisenmanagement von US-Präsident Trump in der Corona Pandemie gerät auch in seiner eigenen Partei in die Kritik. Ein Gouverneur bezieht nun deutlich Stellung. Alle Infos im Newsblog. Weltweit haben sich laut Johns-Hopkins-Universität bereits mehr als 13, 7 Millionen Menschen mit dem Coronavirus 👓 Vollständige Meldung