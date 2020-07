Jörg Blank Stand der Dinge: Bewegung auf dem Weg zum EU-Corona-Paket @dpa via @SWPde https://t.co/Ucp3uajiIa vor 5 Tagen StN_News Beim EU-Gipfel: Neuer Vorschlag bringt Bewegung in Streit um Milliarden-Paket https://t.co/8HQWt4piMJ https://t.co/Og3j6cvQXS vor 5 Tagen Westfalen-Blatt Mit einem neuen Vorschlag hat Ratschef Charles Michel am Samstag Bewegung in den völlig verfahrenen EU-Streit über… https://t.co/yXl31lrOkU vor 5 Tagen Stuttgarter Zeitung Beim EU-Gipfel: Neuer Vorschlag bringt Bewegung in Streit um Milliarden-Paket https://t.co/VNLvyFdXqx https://t.co/lGAmZO5z9B vor 5 Tagen