18.07.2020 ( vor 12 Stunden )



Bisher müssen die Franzosen nur in öffentlichen Verkehrsmitteln Maske tragen. Ab Montag gilt es, auch in Banken, Läden und sogar in überdachten Märkten Mund und Nase zu bedecken. Grund sind beunruhigende Entwicklungen im Süden und Westen des Landes. Bisher müssen die Franzosen nur in öffentlichen Verkehrsmitteln Maske tragen. Ab Montag gilt es, auch in Banken, Läden und sogar in überdachten Märkten Mund und Nase zu bedecken. Grund sind beunruhigende Entwicklungen im Süden und Westen des Landes. 👓 Vollständige Meldung