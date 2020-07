18.07.2020 ( vor 2 Stunden )



Im öffentlichen Dienst arbeiten unter dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro doppelt so viele Militärangehörige als noch unter seinem Vorgänger, heißt es in einem Medienbericht. Sogar das Gesundheitsministerium wird aktuell von einem General geführt.