19.07.2020 ( vor 7 Stunden )



In Österreich steigen die Corona-Fallzahlen wieder. In Teilen des Landes ist deshalb die In Österreich steigen die Corona-Fallzahlen wieder. In Teilen des Landes ist deshalb die Maskenpflicht wieder eingeführt worden. Und Kanzler Kurz plant noch mehr. Nachdem die Corona-Fallzahlen in Österreich zuletzt wieder gestiegen sind, wurde in Teilen des Landes die Maskenpflicht wieder eingeführt 👓 Vollständige Meldung