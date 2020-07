Tennis-Routinier Philipp Kohlschreiber sieht eine Austragung der US Open ab dem 31. August in New York kritisch. Der 36 Jahre alte Weltranglisten-74. verwies in...

Wegen Corona-Krise: Kohlschreiber sieht US-Open-Austragung kritisch Berlin (dpa) - Tennis-Routinier Philipp Kohlschreiber sieht eine Austragung der US Open ab dem 31. August in New York kritisch. Der 36 Jahre alte...

t-online.de vor 2 Tagen - Sport