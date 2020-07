20.07.2020 ( vor 6 Stunden )

Mit einem lukrativen Deal rüstet sich CureVac offenbar für den geplanten Börsengang in den USA. Der Pharmakonzern GlaxoSmithKline investiert Hunderte Millionen Euro in die Tübinger. Die Kooperation ist allerdings losgelöst von der Forschung an einem Covid -19-Impfstoff.