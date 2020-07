Günstig bewertet kaufen und dem Kurs beim Klettern zusehen - wäre Börse doch nur so einfach. Wer nach alten Maßstäben Aktien aussucht, kann derzeit keine...

Der Ton ist rau, die Verhandlungen sind zäh: Beim EU-Sondergipfel gibt es auch am vierten Tag der Gespräche noch keine Einigung. Wer streitet in Brüssel mit...

Beim EU-Gipfel ist eine weitere wichtige Streitfrage gelöst worden. Zudem hat Kanzlerin Merkel offenbar einen Sieg für Regionen in Ostdeutschland errungen....

Brüssel (dpa) - Der eine hat die Fäden in der Hand. Die andere soll die Strippen ziehen. Beim EU-Gipfel an diesem Freitag ist es eigentlich Ratspräsident...

Mark Rutte hat sich beim EU-Gipfel in den letzten Tagen als harter Verhandlungspartner erwiesen. Trotzdem ist der niederländische Ministerpräsident...

Mattersburgs Zukunft weiterhin ungewiss Beim SV Mattersburg steht aufgrund des Bilanzskandals um seinen Großsponsor Mattersburger Commerzialbank weiter die Existenzfrage im Raum. „Wir harren der...

ORF.at vor 5 Tagen - Sport