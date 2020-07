23.07.2020 ( vor 4 Stunden )



Anfang Juli legt die "Ocean Viking" mit 180 Flüchtlingen an Bord ein letztes Mal in Anfang Juli legt die "Ocean Viking" mit 180 Flüchtlingen an Bord ein letztes Mal in Italien an. Dort müssen Gerettete und Besatzung wegen Corona für zwei Wochen in Quarantäne . Die ist jetzt aufgehoben, doch auslaufen darf das Rettungsschiff trotzdem nicht. 👓 Vollständige Meldung