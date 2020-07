24.07.2020 ( vor 5 Stunden )

Istanbul (dpa) - Nach der Umwandlung der Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee findet dort an diesem Freitag erstmals ein muslimisches Freitagsgebet statt. An der offiziellen Wiedereröffnung will auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan teilnehmen. Erwartet werden zwischen 1000 und 1500