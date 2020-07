Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - vor 4 Tagen



Coronavirus: Regulärer Unterricht ab Herbst in Bayern und mehr Personal 01:08 Trotz der Gefahr einer zweiten Corona-Welle, strebt die bayerische Regierung einen Regelbetrieb ab Herbst in den Schulen an. Dazu äußerte sich Kultusminister Piazolo in einer Pressekonferenz am Mittwoch. Für die Aufrechterhaltung des Unterrichts ist der Einsatz von flexiblen Lehrkräften geplant....