26.07.2020 ( vor 6 Stunden )



Der englische Rekordmeister ist zurück in der Der englische Rekordmeister ist zurück in der Champions League : Manchester United hält dem Druck am letzten Spieltag der Premier League Stand und zieht in die Königsklasse ein. Auch der FC Chelsea lässt keine Zweifel aufkommen, während ein Ex-Sensationschampion den Kürzeren zieht. 👓 Vollständige Meldung