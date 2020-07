27.07.2020 ( vor 2 Stunden )

US-Präsident Trump nutzt den Rosengarten des Weiß en Hauses in Corona-Zeiten gerne für Freiluft-Briefings. Nun will die First Lady das Gartenensemble in den Urzustand der Kennedy-Ära zurückversetzen. Auf Twitter sorgt die Ankündigung von Melania Trump vor allem für Kopfschütteln.