28.07.2020 ( vor 10 Stunden )



Berge, See, eine malerische Altstadt - St. Wolfgang hat alles, was ein österreichisches Touristenidyll ausmacht. Seine Beliebtheit könnte dem Ort gerade zum Verhängnis werden, sagt eine Hotelbesitzerin. Die steigenden Infektionszahlen im Ort hätten eine Stornierungswelle ausgelöst.