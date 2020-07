28.07.2020 ( vor 7 Stunden )



In In Düsseldorf stürzt am Montag ein Hinterhaus zum Teil ein. Zunächst befürchten die Einsatzkräfte, dass ein Mensch von herabstürzendem Baumaterial begraben wurde. Inzwischen gibt es die Sorge, dass ein zweiter Arbeiter in dem riesigen Trümmerberg liegen soll. Die Rettungsarbeiten sind kompliziert und dauern an. 👓 Vollständige Meldung