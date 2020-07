28.07.2020 ( vor 1 Stunde )



Die AfD kämpft bekanntermaßen mit Leidenschaft gegen Gleichberechtigung in der Sprache. Den "täglichen Genderwahnsinn" will ein Politiker der Partei jetzt im Wort "Fahrspurende" entdeckt haben, das er für die weibliche Form der Fahrspur hält. Die AfD kämpft bekanntermaßen mit Leidenschaft gegen Gleichberechtigung in der Sprache. Den "täglichen Genderwahnsinn" will ein Politiker der Partei jetzt im Wort "Fahrspurende" entdeckt haben, das er für die weibliche Form der Fahrspur hält. 👓 Vollständige Meldung