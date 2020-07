28.07.2020 ( vor 11 Stunden )



Wer aus einem Corona-Hotspot kommt und in Bayern Urlaub machen will, hat schlechte Karten - Grund dafür ist das Beherbergungsverbot für solche Risiko-Gebiete. Doch damit ist es nun erst einmal vorbei: Ein Gericht kippt die Regelung. 👓 Vollständige Meldung