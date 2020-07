29.07.2020 ( vor 4 Stunden )



Die einfache Kaffeemaschine, die mit Pulver und Filter agiert, ist den meisten Genießern längst nicht mehr genug. Und immer zum Barista an der Ecke zu rennen, um in die Gänge zu kommen, ist dann doch ein wenig teuer. Kapsel- und Pad-Maschine versprechen Abhilfe. Warentest weiß, welche Geräte was taugen.