Die russische Justiz ist für ihre Härte bekannt. Weil ein ehemaliger US-Soldat auf einer Party in Moskau zwei Polizisten körperlich angeht, soll er jetzt für neun Jahre in Haft. Der 29-Jährige hält das Urteil allerdings für politisch motiviert und will in Berufung gehen. 👓 Vollständige Meldung