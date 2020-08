US-Präsident: Donald Trump will TikTok in den USA verbieten lassen Donald Trump hat angekündigt, TikTok in den USA in Kürze verbieten zu lassen. Die chinesische App ist nicht nur in den USA umstritten.

Per Dekret: Donald Trump will noch am Wochenende Videoplattform TikTok verbieten US-Präsident Donald Trump will die internationale Videoplattform TikTok aus den USA verbannen. "Nun, ich habe diese Macht", erklärte er. Das Verbot will er...

TikTok: US-Präsident Donald Trump will Videoplattform in den USA verbieten Nutzer der Plattform schadeten zuletzt offenbar seiner Wahlkampagne. Nun will Donald Trump den Videodienst TikTok aus den USA verbannen. Aus anderen Gründen,...

