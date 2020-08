02.08.2020 ( vor 7 Stunden )



Ende August will sich Ende August will sich Donald Trump zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner wählen lassen - auf einem Parteitag in North Carolina. Journalisten sollen dort allerdings nicht zugelassen sein. Offiziell begründet wird ihr Ausschluss von der Veranstaltung mit Corona- Auflagen 👓 Vollständige Meldung