03.08.2020 ( vor 2 Stunden )



Am Wochenende verstoßen Tausende Menschen in Berlin gegen die Corona- Am Wochenende verstoßen Tausende Menschen in Berlin gegen die Corona- Regeln . Die Bundesregierung wirft diesen Demonstranten vor, das hohe Gut der Versammlungsfreiheit auszunutzen. Auch andere Vorfälle bei dem Aufzug sorgen für Aufregung. 👓 Vollständige Meldung