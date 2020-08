Das befürchtete Chaos an den Badeseen in Baden-Württemberg ist trotz der hochsommerlichen Temperaturen am Samstag zunächst ausgeblieben. An vielen Badestellen...

Es ist eher ein Hitzewellchen als eine Hitzewelle. Das liegt aber nicht an der Temperatur, sondern an der Dauer: Zwar wird es knallig heiß am Tag und tropisch...

Im August ist am nächtlichen Firmament eines der großartigsten Naturschauspiele zu bestaunen – der Meteorschauer der Perseiden. Interessierte sollten ihren...

Historischer Konjunktureinbruch in den USA wegen Corona-Krise In den USA ist die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal infolge der Coronavirus-Pandemie in noch nie da gewesenem Ausmaß eingebrochen. Von April bis...

stern.de vor 4 Tagen - Auto