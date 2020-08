News Poster Explosion in Beirut: Libanon vermutet Tausende Tonnen Ammoniumnitrat als Grund Bei der schweren Explosion in Beiru… https://t.co/TYYGO6mxAy vor 1 Stunde James RT @RND_de: Nach der #Explosion mit vielen Toten in #Beirut gibt es eine erste Vermutung zur Unglücksursache. Der libanesische Geheimdienst… vor 2 Stunden ZON-Scraper Libanon: Gelagertes Ammoniumnitrat könnte zu Explosion in Beirut geführt haben Nach der tödlichen Explosion läuft i… https://t.co/5jmp0hJ0Qs vor 4 Stunden Volker Endert RT @handelsblatt: In Beirut, der Hauptstadt des Libanon, hat es in Nähe des Hafens eine schwere Explosion gegeben. Die Hintergründe dazu si… vor 9 Stunden unilinux RT @RND_de: Nach der #Explosion mit vielen Toten in #Beirut gibt es eine erste Vermutung zur Unglücksursache. Der libanesische Geheimdienst… vor 10 Stunden Fotios Amanatides RT @RND_de: Nach der #Explosion mit vielen Toten in #Beirut gibt es eine erste Vermutung zur Unglücksursache. Der libanesische Geheimdienst… vor 10 Stunden