05.08.2020 ( vor 5 Stunden )

Die Explosion hat in Beirut für große Verwüstung und Tausende Verletzte gesorgt. Zahlreiche Menschen starben. Videos zeigen die Wucht, mit der sich die Druckwelle über die Stadt ausbreitete. Nachdem am Dienstag zwei Explosionen Beirut erschüttert haben, zeigt sich in der Hauptstadt des Libanons ein