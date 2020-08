08.08.2020 ( vor 5 Stunden )

Nach der verheerenden Explosion in Beirut eskalieren die Proteste gegen die libanesische Regierung. Demonstranten besetzen das Außenministerium. Es gibt viele Verletzte, ein Polizist soll getötet worden sein. Wenige Tage nach der verheerenden Explosion sind in Beirut am Samstag regierungskritische