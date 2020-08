Russland: Putin lässt fragwürdigen Corona-Impfstoff zu – Tochter schon geimpft

Corinna_Ist_Ein_Hustensohn RT @OWitzig: Ich lach mich schlapp. Jetzt haben wir einen Impfstoff aber vom Falschen! Wieso noch auf den Impfstoff von WHO und Bill Gates… vor 1 Stunde Hranz Felix Strauss RT @OWitzig: Ich lach mich schlapp. Jetzt haben wir einen Impfstoff aber vom Falschen! Wieso noch auf den Impfstoff von WHO und Bill Gates… vor 2 Stunden Nach Berlin ! RT @OWitzig: Ich lach mich schlapp. Jetzt haben wir einen Impfstoff aber vom Falschen! Wieso noch auf den Impfstoff von WHO und Bill Gates… vor 4 Stunden Cassandra RT @OWitzig: Ich lach mich schlapp. Jetzt haben wir einen Impfstoff aber vom Falschen! Wieso noch auf den Impfstoff von WHO und Bill Gates… vor 4 Stunden Laubfrosch RT @OWitzig: Ich lach mich schlapp. Jetzt haben wir einen Impfstoff aber vom Falschen! Wieso noch auf den Impfstoff von WHO und Bill Gates… vor 5 Stunden Der Motzmichel trägt eine Gesichtsmaske ✪✪✪ RT @lange_hartmut: Noch eine Verschwörungstheorie gefällig? Die Russen hatten den Impfstoff schon vor Ausbruch der Pandemie? Russland: Put… vor 10 Stunden