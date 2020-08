12.08.2020 ( vor 9 Stunden )



Moskau (dpa) - Erste Länder haben bereits Interesse an Russlands Moskau (dpa) - Erste Länder haben bereits Interesse an Russlands Corona Impfstoff "Sputnik V" bekundet - dem ersten zugelassenen weltweit. Der brasilianische Bundesstaat Paraná kündigte an, ein Abkommen mit Russland zu schließen, um den Impfstoff selbst zu produzieren. Der Vertrag dazu solle an dies 👓 Vollständige Meldung