12.08.2020 ( vor 3 Stunden )



Der US-amerikanische Sänger und Gitarrist Trini Lopez feiert in den 1960er-Jahren Erfolge mit Hits wie "If I Had A Hammer" und "La Bamba", nahm anschließend zahlreiche Alben auf und spielte in Hollywoodfilmen mit. Jetzt ist er im Alter von 83 Jahren nach einer Coronavirus-Infektion gestorben. Der US-amerikanische Sänger und Gitarrist Trini Lopez feiert in den 1960er-Jahren Erfolge mit Hits wie "If I Had A Hammer" und "La Bamba", nahm anschließend zahlreiche Alben auf und spielte in Hollywoodfilmen mit. Jetzt ist er im Alter von 83 Jahren nach einer Coronavirus-Infektion gestorben. 👓 Vollständige Meldung