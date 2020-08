"Promi Big Brother" - Tag 4: "Die härteste Herberge der Welt!" Senay möchte heim, Elene möchte auch heim und Emmy möchte ein schöner Schwan sein. Tag 4 im Camp ist ein Tag der Tränen und ein Drama in fünf Akten. Am...

n-tv.de vor 2 Tagen - Welt





Trash as Trash can: Ätzereien vom Szene-DJ, Tränen bei Ballack-Ex – zum Glück alles wie immer bei „Promi Big Brother“ Senay Gueler zieht über Frauen her und macht sich Gedanken um seine Außenwirkung. Emmy Ross lässt sich zur smarten Prinzessin wählen. Simone Mecky-Ballack...

stern.de vor 3 Tagen - Sport