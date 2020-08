15.08.2020 ( vor 3 Stunden )

In einem Laden in der Landsberger Straße ereignet sich eine Explosion, dann brennt das Geschäft komplett aus. Die Feuerwehr muss Anwohner in Sicherheit bringen. Bei einem Feuer in einem Süßwarengeschäft in München ist am Samstagmorgen ein Mann verletzt worden. "Es gab eine Explosion und alle Fenster