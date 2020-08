17.08.2020 ( vor 2 Stunden )



Am Sonntagabend schließt die Am Sonntagabend schließt die Corona -Teststelle am Berliner Flughafen Tegel vorzeitig aus Sicherheitsgründen. Grund: Ein Familienvater will nicht akzeptieren, dass seinen Kindern Tests verweigert werden. Der Streit schaukelt sich hoch, schließlich attackiert der Mann eine Mitarbeiterin der Charité. 👓 Vollständige Meldung