Snowy Carpender RT @Tagesspiegel: Waldbrände in #Kalifornien treiben Tausende in die Flucht: Im Norden und Süden Kaliforniens toben mächtige Feuer. Fast 70… vor 15 Stunden Beste Zitate RT @ioffde: Waldbrände in Kalifornien - Gouverneur ruft den Notstand aus Zitat: ...Waldbrände in Kalifornien haben Tausende Menschen aus… vor 15 Stunden I.O.F.F. Medienforum Waldbrände in Kalifornien - Gouverneur ruft den Notstand aus Zitat: ...Waldbrände in Kalifornien haben Tausende M… https://t.co/JCkS1RLnKn vor 16 Stunden News Deutschland "Massive Hitzewelle": Waldbrände in Kalifornien - Tausende fliehen vor den Flammen: San Francisco (dpa) -.. https://t.co/oiqcUC12yL vor 16 Stunden CO2 Abgabe e.V. Die 🌍 in Flammen @NASA: Massive Hitzewelle 🇺🇸 Tausende Menschen fliehen vor Waldbränden in Kalifornien. Auch in and… https://t.co/iv0kYDcdp0 vor 19 Stunden SZ Panorama Eine „massive Hitzewelle“ im Norden von #Kalifornien verursacht immer mehr #Feuer. Schon jetzt erreicht die staatli… https://t.co/x15HStxpMK vor 20 Stunden