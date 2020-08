Quelle: Euronews German - vor 3 Stunden



Rätselraten um Alexej Nawalny - Euronews am Abend am 21.08. 21:26 Den ganzen Tag über hat es widersprüchliche Nachrichten zum Zustand von Alexej Nawalny gegeben. War es doch Gift, wie ein Freund des Oppositionspolitikers glaubt. Das und mehr in #EuronewsAmAbend