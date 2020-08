Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 5 Tagen



Finale! FC Bayern nach souveränem 3:0 Erfolg über Lyon im CL-Endspiel gegen PSG 00:40 Stürmer Serge Gnabry sorgte bereits in der ersten Halbzeit mit einem Doppelpack für die Vorentscheidung. Der FC Bayern hat nun am 23. August die Möglichkeit, das ersehnte Triple mit dem Gewinn der Meisterschaft, des DFB-Pokals und der Champions League perfekt zu machen. View on euronews