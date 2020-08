Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 1 Tag



Corona-Kontrollen in Österreich - Stau an slowenischer Grenze 01:00 Wegen verschärfter Corona-Grenzkontrollen in Österreich haben Reisende am Wochenende mehr als zwölf Stunden in Slowenien festgesteckt. Vor dem Karawanken-Tunnel kam es nach Berichten slowenischer Medien zu einem Stau von bis zu zwölf Kilometern Länge View on euronews