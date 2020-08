Nordkorea: Kim Jong-un im Koma – was ist dran an den Gerüchten? Kim Jong-un liegt im Koma, aber tot ist er nicht: So lautet ein Gerücht, das seit vergangener Woche weit über die koreanische Halbinsel hinaus seine Kreise...

t-online.de vor 14 Stunden - Politik





Kim Jong-un im Koma: Was ist dran an den Gerüchten? Kim Jong-un liegt im Koma, aber tot ist er nicht: So lautet ein Gerücht, das seit vergangener Woche weit über die koreanische Halbinsel hinaus seine Kreise...

t-online.de vor 1 Tag - Politik