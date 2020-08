Wetter in Deutschland: Was Sturmtief "Kirsten" so unberechenbar macht



26.08.2020 ( vor 17 Stunden )



Eigentlich treten Stürme vor allem in der kalten Jahreszeit auf. Doch derzeit wütet das Sturmtief "Kirsten" über Deutschland. Warum es gerade so windig zugeht, erklärt t-online.de-Wetterkolumnistin Michaela Koschak. Seit dem frühen Morgen zieht "Kirsten" über Norddeutschland hinweg. In dieser Jahres