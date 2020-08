26.08.2020 ( vor 9 Stunden )



Immer wieder kommt es in Kanada zum Angriff von Bären auf Menschen. Dieser Vorfall ist besonders grausam: Ein Vater ist am Telefon, während die Tochter von einem Schwarzbär attackiert wird. Eine 44-jährige Frau ist in Kanada beim Angriff eines Bären ums Leben gekommen, während sie mit ihrem Vater te