Wolfgang Becker RT @ntvde: Uefa will 20.000 Zuschauer: FC Bayern darf wohl vor Tausenden Fans ran https://t.co/kHFxgmgyPu vor 36 Minuten Birgit Scheeren-bleibt zuhause! RT @ntvde: Uefa will 20.000 Zuschauer: FC Bayern darf wohl vor Tausenden Fans ran https://t.co/kHFxgmgyPu vor 3 Stunden ntv Nachrichten Uefa will 20.000 Zuschauer: FC Bayern darf wohl vor Tausenden Fans ran https://t.co/kHFxgmgyPu vor 3 Stunden Malek RT @MDRAktuell: UEFA will beim Supercup-Spiel FC Bayern gegen FC Sevilla am 24. September in Budapest mehrere tausend Zuschauer zulassen: B… vor 2 Tagen Hei Schönin RT @MDRAktuell: UEFA will beim Supercup-Spiel FC Bayern gegen FC Sevilla am 24. September in Budapest mehrere tausend Zuschauer zulassen: B… vor 2 Tagen MDR AKTUELL UEFA will beim Supercup-Spiel FC Bayern gegen FC Sevilla am 24. September in Budapest mehrere tausend Zuschauer zul… https://t.co/aytLNWxgsv vor 2 Tagen