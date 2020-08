29.08.2020 ( vor 3 Stunden )

Das Land wählt zur Eindämmung der Pandemie drastische Schritte und will sich in wenigen Tagen von Europa abriegeln. Auch für ungarische Staatsbürger gelten dann strikte Regeln. Ungarn will seine Grenzen wieder schließen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. "Vom 1. September an wird auslä