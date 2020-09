29.08.2020 ( vor 6 Tagen )



Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut 1.479 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das sind weniger als am Vortag, doch der R-Wert ist gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Samstagmorgen 1.479 Corona- Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut 1.479 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das sind weniger als am Vortag, doch der R-Wert ist gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Samstagmorgen 1.479 Corona- Fälle gemeldet. Am letzten Samstag war mit 2.034 neuen Fäl 👓 Vollständige Meldung